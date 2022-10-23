الرئيس السيسي: لولا وجود حقل ظهر لعاشت مصر في ظلام

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن عمل مصر في حقول الغاز لم يكن يحدث إلا بوجود ترسيم للحدود مع قبرص واليونان على البحر المتوسط، مشيرًا إلى أنّه لم تكن أي شركة تقبل بالتنقيب في تلك المناطق إلا بعد ترسيم الحدود.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي، أنه لولا وجود حقل ظهر لعاشت مصر في ظلام، لأنه لم نكن نملك أموالا لندفع كل شهر ملياري دولار، لمحطات الكهرباء بـ«الأسعار القديمة»، و10 مليارات في الشهر بـ«الأسعار الجديدة»، أي 120 مليار دولار في السنة.