مدبولي: «النقد الدولي» توقع انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 6.7%

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّه في الفترة من 2011 حتى 2020 ارتفع معدل البطالة في أغلب الدول بسبب الأزمات العالمية، لكن مصر استطاعت خفض معدل البطالة لـ7%، مشيرًا إلى أنّ صندوق النقد الدولي توقع أن مصر ستنخفض المعدل على مدار السنوات المقبلة؛ لتصل إلى 6.7% بحلول 2027.

وأضاف مدبولي، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ مشروعات الأمن الغذائي عزّزت من قدرة الدولة على تحمل صدمات ارتفاع الأسعار العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد المصري، موضحًا أنّ مصر استطاعت من خلال مشروعات الاستصلاح الزراعي إضافة 250 ألف فدان جديدة مزروعة بالقمح، ونتيجة لذلك، كان إجمالي المساحة المزروعة بالقمح هذا العام 3.5 مليون فدان.

وتابع بأنّ مصر استطاعت من خلال مشروع الصوامع الاحتفاظ بمخزون من القمح المحلي، بحجم كبير جدا، وهو ما حافظ على احتياطيات استراتيجية قدرها 5.5 شهر، ولدينا مشروعات كبرى نستثمر فيها مثل الدلتا الجديدة وتوشكى بهدف إضافة رقعة زراعية، مؤكدا أنّ مصر تُحسن أرقامها في الاقتصاد، وتقلل من عجز الموازنة وفاتورة اقتصاد القمح والحبوب.