«فلاحين مصر» في جلسة خاصة بالمؤتمر الاقتصادي.. مصر البهية ترعى أبناءها

يدركون أهمية عملهم البسيط ليس فقط من أجل عائلاتهم بل من أجل الدولة التي قررت الانطلاق في مسيرتها لتحقيق التنمية الشاملة بلا توقف، هم المزارعون في مصر، الذين يخصص لهم المؤتمر الاقتصادي جلسة خاصة تحت عنوان «خارطة طريق نحو تعظيم الناتج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي».

يعكس اهتمام الدولة الشديد بالأراضي والإنتاج الزراعي، حال المزراعين فالنسبة لهم لا تمثل الأرض مجرد مصدر للدخل، بل أيضا هي جزء من هويتهم، وارتباطهم بها يتخطى كل الحدود.

يظهر ذلك في السيدات اللاتي يعملن في الحقول منذ ساعات الفجر الأولي وحتى غروب الشمس بلا كلل أو ملل، فترسم بورتريه لمصر البهية الجميلة التي ترعى أبنائها بيد بينما تعمل من أجل تحسين مستوي معيشتهم باليد الأخرى، فهناك فلاحات لا يستطعن ترك أبنائهن في المنازل، فتقرر أن يصاحبها أبنائها في العمل، ترعاه بينما تعمل في جمع المحاصيل وبذر الحبوب، فينشأ الأبناء وقد أدركوا أهمية الأرض والعمل، وعرفوا أن الحياة لا تستقيم إلا من خلال البحث عن كل وسيلة ممكنة من أجل التنمية.

خبير:

من جانبه قال محمد برغش خبير زراعي ورئيس مجلس إدارة ئيس مجلس إدارة السلام الزراعية بالبحيرة، إن أهم مطالب الفلاحين هي تفعيل قانون الزراعة التعاقدية ولكن بإشراف كامل من الحكومة، معقبًا: «نتمني أن يكون هناك عقدًا ثلاثيًا بين الفلاح، والجهة التى ستقوم بشراء المنتج الزراعي، والضامن يكون الحكومة فهي الجهة الضامنة لتنفيذ العقد».

وأضاف «برغش»أنه ينادي بوجود وثيقة تأمين منذ ثلاثين عام لحماية الفلاحين من مخاطر الزراعة، على أن تتحمل الدولة جزء منه، وبنك الائتمان الزراعي يتحمل جزء، والفلاح يتحمل جزء: «لكي ينام الفلاح وهو مطمئن ويزرع وهو مرتاح، وفي النهاية هذه بلدنا ليس لنا غيرها، ونفكر فقط في مصلحتها».

ويمثل المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه الحكومة المصرية بهدف مناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري من كافة النواحي سواء المجال الزراعي، المجال التعليمي، السياحي، الصحي، القطاع المصرفي، الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بمثابة خطوة جديدة تنتهجها الدولة في طريق تحقيق رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2016 بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويستمر المؤتمر الذي يحضره عدد من الوزارء بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الخبراء الاقتصاديين والمفكرين لمدة 3 أيام بدءًا من صباح اليوم وحتي يوم الثلاثاء القادم في العاصمة الإدارية الجديدة.