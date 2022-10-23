إصابة 4 طلاب في انقلاب سيارة ملاكي بالمنوفية 

أصيب 4 طلاب في حادث انقلاب سيارة ملاكي في مركز الباجور بمحافظة المنوفية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل حادث الباجور

وأوضح مصدر أمني، أن الطلاب الأربعة المصابين في الحادث من أبناء قرية مناوهلة بمركز الباجور، وهم طلاب في المرحلة الثانوية، موضحاً أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة، مؤكدا الانتقال إلى مكان الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حالات المصابين

وأكد مصدر طبي في المنوفية، نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، موضحاً أن الإصابات تتراوح بين كدمات وكسور، وجار استكمال فحص المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمه لهم .

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز الباجور، يفيد بإصابة 4 طلاب في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق شبين الكوم الباجور، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.