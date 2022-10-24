درجات الحرارة اليوم الاثنين 24-10-2022.. انخفاض جديد خلال ساعات المساء

استمرار الانخفاض في درجات الحرارة بحالة الطقس اليوم الاثنين على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك بقيم تتراوح بين 5-6 درجات خلال ساعات النهار، في حين تسجل درجات الحرارة الصغرى خلال ساعات الليل المتأخرة بين 17-20 درجة وفق ما كشف عنه البيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية.

انخفاض درجات الحرارة

وذكرت الأرصاد الجوية، أن الانخفاض بدرجات الحرارة اليوم الاثنين، وخلال الفترة المقبلة بسبب وجودة كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا على البحر المتوسط، يصحبه أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل والمحافظات المطلة على البحر المتوسط ومحافظات مدن القناة.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين 24-10-2022، على مدن ومحافظات الجمهورية، كالآتي:

القاهرة 27- 19.

العاصمة الإدارية 26- 19.

6 أكتوبر 27 - 18.

بنها 27 - 19.

دمنهور 26- 18.

كفر الشيخ 26- 18.

المنصورة 25 - 19.

دمياط 25 - 21.

بورسعيد 26 - 21.

الإسماعيلية 27 - 17.

السويس 27 - 18.

الزقازيق 27 - 19.

شبين الكوم 27 - 19.

طنطا 25 - 18.

شلاتين 32 - 23.

الإسكندرية 25- 18.

العلمين الجديدة 25- 18.

وادي النطرون 27 - 18.

مطروح 24- 19.

السلوم 25 - 16.

سيوة 25- 16.

العريش 25 - 20.

رفح 24 - 20.

الطور 29- 20.

كاترين 22- 13.

رأس سدر 31- 18.

نخل 25- 15.

طابا 26- 21.

نويبع 30- 22.

حلايب 30- 24

شرم الشيخ 29 - 23

الغردقة 30 - 21

مرسى علم 31- 22

الفيوم 28 - 18

بني سويف 28- 17

المنيا 28- 16

أسيوط 29- 15

سوهاج 30- 18

قنا 31- 19

الأقصر 31- 18

أسوان 32- 19

الوادي الجديد 31- 15

أبو سمبل 32- 18

أبو رماد 32 - 24

رأس حدربة 31 - 23.