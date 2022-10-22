«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار في بعض المناطق

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه رغم بدء الشعور بالبرودة إلا أننا ما زالنا في فصل الخريف، إذ يبدأ فصل الشتاء في 21 ديسمبر، ويفصلنا عنه حوالي شهرين، مشيرة إلى أننا سوف نشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على مدار اليوم، بالإضافة لسقوط الأمطار في بعض المناطق، وتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة اليوم 27 درجة مئوية، أما غدًا فتسجل 25 درجة مئوية على القاهرة.

انخفاض في درجات الحرارة

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد» مع الإعلامية مها بهنسي عبر فضائية «TEN» أن فترات الليل تشهد انخفاضا كبيرا بدرجات الحرارة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، مشيرة إلى أن درجات الحرارة الصغرى تتراوح بين 20 و21 درجة مئوية، وغدًا تسجل درجات الحرارة الصغرى بين الـ18 و19 درجة مئوية.

أجواء باردة فترات الليل

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس في فترات النهار معتدل ومائلًا للحرارة على المناطق الشمالية، مقارنة بالمناطق الجنوبية فما زال الطقس حارًا، متابعة أنه في فترات الليل الأجواء تكون باردة على أغلب أنحاء الجمهورية لانخفاض درجات الحرارة.

أمطار رعدية على بعض مناطق الوجه البحري

وأكملت «غانم»، أن فرص سقوط الأمطار تختلف من يوم لآخر على أماكن متنوعة، لافتة إلى أن سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وخليج السويس شهدت سقوط أمطار بشكل غزير أول أمس، هذا بجانب سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة اليوم على السواحل الشمالية والصحراء الغربية، فمن الممكن أن تمتد الأمطار خلال فترات الليل لتصل إلى جنوب الوجه البحري حتى القاهرة الكبرى.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه هناك فرص لسقوط الأمطار غدًا الأحد على مدار اليوم، إذ من المتوقع أن تكون هذه الأمطار متوسطة ورعدية على بعض مناطق الوجه البحري.