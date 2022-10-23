«الأرصاد»: انخفاض جديد في درجات الحرارة والأمطار مستمرة على مدار اليوم

قالت الدكتورة منار غانم بالمركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ هناك انخفاضًا جديدًا في درجات الحرارة اليوم على كافة أنحاء البلاد، وذلك بسبب تعرضنا لكتلة هؤائية باردة قادمة على البحر المتوسط من جنوب أوروبا.

نتأثر بمنخفض جوي بارد

وأضافت «غانم» في تصريح خاص لـ«الوطن»: نتأثر أيضًا بامتداد منخفض جوي بارد قادم من طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية للبلاد، وشمال الدلتا، ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر، والسواحل الشرقية للبلاد، ويصاحبها سقوط أمطار بين متوسطة ومتفاوتة الشدة على تلك المناطق، وخاصة المحافظات المطلة على البحر المتوسط مثل البحيرة وكفر الشيخ، مطروح والإسكندرية ودمياط والعلمين، وأيضًا العريش وبورسعيد ورفح وجميع مدن القناة مناطق متفرقة سيناء.

الشعور بانخفاض فعلي في درجات الحرارة

وتابعت: نشعر بالانخفاض الفعلي فى درجات الحرارة مع بداية ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الباكر، وذلك على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 18-19 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على مدن الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 26- 19.

العاصمة الإدارية 26- 19.

6 أكتوبر 27 - 18.

بنها 26 - 19.

دمنهور 26- 18.

كفر الشيخ 26- 18.

المنصورة 25 - 19.

دمياط 25 - 21.

بورسعيد 25 - 21.

الإسماعيلية 26 - 17.

السويس 26 - 18.

الزقازيق 26 - 19.

شبين الكوم 26 - 19.

طنطا 25 - 18.

شلاتين 32 - 23.

الإسكندرية 25- 18.

العلمين الجديدة 25- 18.

وادي النطرون 28 - 18.

مطروح 24- 19.

السلوم 25 - 16.

سيوة 25- 16.

العريش 26 - 20.

رفح 26 - 20.

الطور 28- 20.

كاترين 22- 13.

رأس سدر 30- 18.

نخل 24- 15.

طابا 26- 21.

نويبع 28- 22.

حلايب 29- 24

شرم الشيخ 30 - 23

الغردقة 30 - 21

مرسى علم 30- 22

الفيوم 28 - 18

بني سويف 28- 17

المنيا 28- 16

أسيوط 28- 15

سوهاج 29- 18

قنا 31- 19

الأقصر 31- 18

أسوان 32- 19

الوادي الجديد 31- 15

أبو سمبل 31- 18

أبو رماد 32 - 24

رأس حدربة 31 - 23