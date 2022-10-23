«الأرصاد»: سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل وسيناء وشمال الصعيد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن تكاثر السحب الرعدية منذ ساعات الصباح الباكر، على السواحل الغربية للبلاد منها السلوم، ومطروح، وعلى مناطق متفرقة من سواحل شمال الدلتا، يصاحبها سقوط أمطار ما بين متوسطة وشديدة.

أمطار على سيناء وشمال الصعيد

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، منذ قليل، أنّ من المتوقع مع تقدم ساعات اليوم، أن يمتد تكاثر السحب على السواحل الشرقية والغربية للبلاد ككل، ومناطق من وسط سيناء، وجبال البحر الأحمر، وصولًا إلى شمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة وشديدة، قد تصبح رعدية أحيانًا.

حالة الطقس بالقاهرة

وعن حالة الطقس في القاهرة الكبرى، فإنّ من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد، مع وجود نشاط لحركة الرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على مدن الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 26- 19.

العاصمة الإدارية 26- 19.

6 أكتوبر 27 - 18.

بنها 26 - 19.

دمنهور 26- 18.

كفر الشيخ 26- 18.

المنصورة 25 - 19.

دمياط 25 - 21.

بورسعيد 25 - 21.

الإسماعيلية 26 - 17.

السويس 26 - 18.

الزقازيق 26 - 19.

شبين الكوم 26 - 19.

طنطا 25 - 18.

شلاتين 32 - 23.

الإسكندرية 25- 18.

العلمين الجديدة 25- 18.

وادي النطرون 28 - 18.

مطروح 24- 19.

السلوم 25 - 16.

سيوة 25- 16.

العريش 26 - 20.

رفح 26 - 20.

الطور 28- 20.

كاترين 22- 13.

رأس سدر 30- 18.

نخل 24- 15.

طابا 26- 21.

نويبع 28- 22.

حلايب 29- 24

شرم الشيخ 30 - 23

الغردقة 30 - 21

مرسى علم 30- 22

الفيوم 28 - 18

بني سويف 28- 17

المنيا 28- 16

أسيوط 28- 15

سوهاج 29- 18

قنا 31- 19

الأقصر 31- 18

أسوان 32- 19

الوادي الجديد 31- 15

أبو سمبل 31- 18

أبو رماد 32 - 24

رأس حدربة 31 - 23