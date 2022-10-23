شيرين اللجمي تنتهي من تصوير «كده صح»: رسالة لكل فتاة قوية

أعلنت نجمة أراب أيدول الفنانة التونسية شيرين اللجمي، في تصريحات صحفية، انتهاءها من تصوير كليب أغنيتها الجديدة «كده صح» بعدد من مواقع التصوير المتنوعة في تونس بعد انتهائها من تسجيلها بمصر.

اختارت اللجمي ديكورات محببة إليها في تونس لتكون موقعا رئيسيا لتصوير الكليب، منها مشاهد بداخل أحد المطاعم التي ترتادها هناك، مع وضع بصمتها الإخراجية في الكليب الجديد، مشيرة إلى حرصها على الإبهار في الصورة.

رسالة الأغنية

وأشارت اللجمي إلى أن كلمات الأغنية هي رسالة لكل فتاة قوية لا تنكسر، مؤكدة أن هذه النوعية من الكلمات محببة إليها، فضلا على أن ألحان «كده صح» مبهجة، لتخرج كل العناصر الفنية على أكمل وجه في الكليب الجديد.

وقال شيرين في بيان لها: «أحببت التسجيل في مصر، فهي هوليوود الشرق ومفضلة لدي ولدى كل الفنانين لأن مولد أكبر الفنانين في الوطن العربي كان في مصر».

فريق عمل الأغنية

‎أغنية كده صح من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد العتباني وتوزيع أسامة سامي هندسة صوتية ماهر صلاح.

‎جدير بالذكر أن شيرين اللجمي هي نجمة برنامج اكتشاف المواهب آراب أيدول الموسم الأول والذي تألقت به ووصلت إلى النصف النهائي رغم صغر سنها آنذاك، وبدأت مشورها الفني في تونس في إنتاج العديد من الأغاني والأبومات التي لاقت نجاحا كبيرا ليس في تونس فقط بل في جميع دول المغرب العربي.