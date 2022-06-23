10 أغاني جديدة لـ5 فنانين في يوم واحد.. بينهم «الجسمي والرباعي ورمضان»

يعيش عدد من نجوم الغناء، حالة من النشاط الفني، وذلك بالتزامن مع بدء موسم الصيف، من خلال طرح أغانٍ جديدة، أو تسجيل أعمال تمهيدًا لطرحها خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.

وطرح 5 مطربين، 5 أغانٍ جديدة، اليوم الخميس، وهم: صابر الرباعي، وحسين الجسمي، ومحمد نور، ودياب وكذلك الفنان محمد رمضان وأوكا.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل الأغاني الجديدة، وهي كالتالي:

- «ليه؟»

وتحمل أغنية حسين الجسمي الجديدة، اسم «ليه»، وهي كلمات مصطفى مرسي، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد إبراهيم، مكساح وماستر هاني محروس.

وتقول كلماتها: «إيه اللي كده قسّاك وِخلّاك غيّرت كل كلامك ليه.. يعني اللي قولتُه ده كله أنساه.. وقصدك ضحكت عليا بيه.. بيّاع.. غدّار.. وغدرت بيّا في غمضة عين.. كدّاب.. خدّاع.. وأنا اتخدعت بكلمتين.. وأنا اتخدعت بكلمتين.. ليه خلتني أحبك».

- «سلملي»

وطرح الفنان صابر الرباعي، أغنية جديدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، تحمل اسم «سلملي»، وتقول كلماتها: «سلملي على الورد في خدك.. سلملي على الكحل ف عينك.. وكلام تاني بقى بيني و بينك يا حبيبي.. رمشك لما غمزلي غواني.. إحساس مالشمخ الجواني.. وده يتقال إزاي في أغاني يا حبيبي.. انزل بخطوتك واتمشى.. براحة على أعصابي الهشة.. ياما شوفنا ناس كتير اتمشت».

- «سداح مداح»

وطرح الفنان محمد نور، أغنية جديدة تحمل اسم «سداح مداح»، اليوم الخميس، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع إسلام ساسو، ماكس وماستر ياسر أنور.

وتقول كلمات الأغنية: «سداح مداح ارتاح في قلبي ده فاضي جدًا متهيألي.. هتلاقي فيه الحب عزري وليا عزري لو شت عقلي.. أصل الجمال ده ما يتسبشي ياما شوفنا ياما وده ما تشفشي.. والقصد إيه أنا معرفشي هودني خدني علي قد عقلي».

- «تنطيط»

طرح الفنان محمد رمضان، أغنية جديدة تحمل اسم «تنطيط»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» والأغنية من كلمات وتوزيع «الباور العالي»، ومكس وماستر لـ أسامة طارق، والفيديو كليب إخراج «بثينة».

ومن ضمن كلمات الأغنية: «تعبان هخده افسحه.. وبحبر قلمي همسحه.. وسعوا بقى كده وسعوا.. كنت بجيب حاجة وجيت.. جي أكمل تخطيط.. مش فارقة معايا الصيت.. حان الآن وقت التنطيط».

- «ميني ألبوم»

وطرح مؤدي المهرجانات أوكا، ميني ألبوم، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، يضم 6 أغاني، وهي «مهرجان من زمن»، و«ليه ليه»، و«الدنيا بخير»، و«مأير»، و«مغرور» و«ماني»، بينما أغلب هذه الأغاني من كلماته وألحانه وتوزيعه.