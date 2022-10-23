ماذا قال العالم عن المؤتمر الاقتصادي مصر 2022؟

انطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يقام في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تشمل أجندة المؤتمر بالعديد من الجلسات والفعاليات على مدار أيامه الثلاثة، وفق 3 مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية.

ويركز المسار الثاني في المؤتمر الاقتصادي على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، ويشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية، التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء بشأن ماهية السياسات المطلوبة، لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري، وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.

سكاي نيوز: المؤتمر الاقتصادي يدعم الاقتصاد الوطني

من جانبها، اهتمّت وسائل الإعلام العربية والعالمية بـ«المؤتمر الاقتصادي مصر 2022»، حيث أوضحت أنّ المؤتمر الذي تنظمه الحكومة المصرية، ويستمر على مدار 3 أيام، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة نخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

«بمشاركة كبار الاقتصاديين.. أهم ملفات المؤتمر الاقتصادي في مصر».. بهذا العنوان أبرزت شبكة «سكاي نيوز عربية» عبر موقعها الإلكتروني تقريرها عن المؤتمر الاقتصادي، موضحة آراء خبراء اقتصاديين، أنّ المؤتمر الاقتصادي المنعقد في العاصمة الإدارية يهدف إلى مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة الاقتصادية العالمية وإجراء حوار هادف بين الحكومة ومجتمع الأعمال والاستثمار لإيجاد حلول عاجلة لمواجهة المشكلات التي تواجه ملف الاستثمار في مصر.

وعن أهمية المؤتمر، نقلت «سكاي نيوز عربية» عن الدكتور أسامة السعيد خبير التنمية الاقتصادية، قوله إنّ الأهمية الكبيرة لعقد المؤتمر، تأتي لمناقشة تحديات مصر الاقتصادية والاستماع إلى رؤى الاقتصاديين والمستثمرين ورجال الأعمال، ووضع خارطة طريق لحل المشكلات، حتى يكون للمؤتمر آثاره الإيجابية والكبيرة لدعم الاقتصاد الوطني ومواجهة مشكلات المستثمرين والقطاع الصناعي والصادرات المصرية.

المؤتمر يناقش كيفية تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية

ونشر موقع «إنتربرايز» الاقتصادي، جدول فعاليات المؤتمر، حيث يشهد اليوم الأول مناقشة سياسات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك كيفية تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية والضغوط التضخمية على اقتصاد البلاد وما يجب القيام به لضمان النمو المستدام وتعزيز معدلات التشغيل، وفقا لبيان مجلس الوزراء.

وسيناقش الحضور في اليوم الثاني وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهي خارطة طريق الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد لصالح القطاع الخاص وضمان الحياد التنافسي، وفقا لبيان منفصل.

وستبحث جلسة ثانية غدا في كيفية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر للقطاع الخاص، وخاصة للمشروعات الخضراء، كما سيشهد اليوم الثاني من المؤتمر جلسات مخصصة للقطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة والكهرباء والمركبات الكهربائية وتحويل النفايات إلى طاقة وتحلية المياه والتطوير العقاري.

أما اليوم الثالث يختص في القطاع الصناعي، وسيتناول سبل تحفيز الاستثمار الصناعي وتطوير الصناعات الوطنية ومعالجة فجوة التمويل في القطاع الصناعي في مصر، إضافة إلى حلول مشاكل الاستيراد الأخيرة، وفقا لبيان آخر لمجلس الوزراء.