رانيا يوسف لـ«الوطن»: فخورة بتقديم المسرحية الاستعراضية «قمر الغجر»

تواصل الفنانة رانيا يوسف التحضير لمسرحيتها الجديدة التي تحمل اسم «قمر الغجر»، والتي تخوض من خلالها تجربة الوقوف على خشبة المسرح للمرة الأولى.

يوسف: كنت أشعر بالغيرة من البريطانيين

وقالت رانيا يوسف في تصريحات لـ«الوطن»، إنها تحب المسرح للغاية وهذا كان السبب الدائم لسفرها إلى دولة انجلترا لمشاهدة الأعمال المسرحية هناك، وكانت تشعر بالغيرة الشديدة، وتسأل نفسها: لماذا لا نهتم بالمسرح مثلهم؟ لافتة إلى أنهم من يقدم المسرح، ويحافط على قواعده بشكل كبير.

رانيا يوسف: الفنان الحقيقي من يقف على المسرح

وتابعت رانيا يوسف بأنها ترى أن الفنان الحقيقي هو من يقف على خشبة مسرح الدولة، مؤكدة أن عرض مسرحيتها سيكون على خشبة مسرح البالون، وأنها تنتمى إلى نوعية الأعمال الاستعراضية وهذا أكثر ما شجعها لخوض تجربة المسرح، مشددة على أنها تشعر بالفخر لتقديم هذا العمل.

وأكدت بأن مسرحية قمر الغجر ستكون تجربة مختلفة وهيا متحمسة لها للغاية، وخاصة أنها تجعل الفنان قريب من الجمهور يتلقي ردود الفعل فورًا.

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف كانت قد بدأت مؤخرا تصوير أول مشاهدها في فيلم التاروت الذي يجمعها مع عدد كبير من الفنانين، ومنهم سمية الخشاب وناهد السباعي ومحمد عز وعدد آخر من الفنانين.