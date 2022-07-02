رانيا يوسف: «قررت محضرش عزاءات تاني بعد محمود عبدالعزيز»

قالت الفنانة رانيا يوسف إنها لا تحب حضور عزاءات أو أفراح خاصة بأفراد الوسط الفني، وكان آخر عزاء تواجدت به عزاء الفنان الراحل محمود عبد العزيز، في 2016، قررت بعد ذلك عدم حضور أي مناسبات للوسط الفني، موضحة: «لا يكون هناك احترام للعزاء فيما يتعلق بالتصوير، وهناك اتهام طوال الوقت للفنانين أن تواجدهم مقرون بالبحث عن الظهور».

وأوضحت رانيا يوسف سبب غيابها عن مناسبات الوسط الفني، في لقاء تلفزيوني مع قناة «عمان TV»، قائلة: «مبحبش أحضر العزاءات أو الأفراح، لأن طول الوقت بتبقى متهم أنك رايح تعمل شو مع وجود كم كبير من الكاميرات، وبعد عزاء الفنان محمود عبد العزيز قررت مروحش عزاء تاني لأن الكاميرات كتيرة».

رانيا يوسف: «مبحبش أحضر عزاءات بسبب الكاميرات»

وأضافت: «أما بالنسبة للأفراح عندما تكون المناسبة تخص شخص عزيز علي وتسمح ظروفي بالتواجد أذهب بالفعل، ولكني لست متاحة طوال الوقت، هناك أوقات يكون لدى أولويات من بينها راحتي وبناتي وبيتي».

رانيا يوسف تحتفل بتخرج ابنتها: أحلى يوم في عمري

وعلى الجانب الأخر، احتفلت رانيا يوسف بتخرج ابنتها من المدرسة وإنهاء المرحلة الثانوية، ونشرت صورة لها من حفل تخرجها، عبر حسابها على «إنستجرام»، معلقة: «أحلى وأجمل يوم في عمري وننوسة بتتخرج من المدرسة ربنا يحفظك ويخليكي ليا ولأختك ولأبوكي، ونشوفك أسعد وأنجح بنوتة، عمري كله وحياتي ليكي ولأختك ربنا يحفظكم ويسعدكم ويخليكم ليا يا قلب وعمر مامي».