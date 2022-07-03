تحديد 20 سبتمبر المقبل لنظر استئناف الإعلامي نزار الفارس ضد رانيا يوسف

حددت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، جلسة 20 سبتمبر المقبل لنظر استئناف الإعلامي العراقي نزار الفارس على رفض دعواه ضد الفنانة رانيا يوسف.

استئناف على حكم أول درجة برفض دعوى تعويض

وكان المحامي هيثم عباس، تقدم بصفته وكيلًا عن الإعلامي نزار الفارس باستئناف على حكم أول درجة الصادر برفض دعوى تعويض موكله 5 ملايين جنيه من رانيا يوسف.

وأقام «عباس» بصفته وكيلًا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف، وطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه لما اعتبره سبّ وقذف وتشهير في حقه على مواقع التواصل الاجتماعي.

اتهامات الفنانة رانيا يوسف للإعلامي نزار الفارس

وأضافت الدعوى، أنّ الإعلامي نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها، بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه «مع الفارس»، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، لكنه فوجئ بأنّها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة بأنّه بلا شرف، وهو ما يرفضه جملة وتفصيلًا، كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني منها، واثقًا في حماية القضاء الشامخ للكافة.

وفي سياق آخر قررت جهات التحقيق، إحالة الفنان مصطفى هريدي للمحاكمة أمام محكمة الجنايات المختصة، وحددت جلسة 18 يوليو الجاري كـ أولى جلسات محاكمته، على خلفية اتهامه بدهس 4 أشخاص بمدينة الشيخ زايد.

وكانت جهات التحقيق قد أمرت في وقت سابق بـ إخلاء سبيل الفنان مصطفى هريدي المتهم في حادث تصادم بـ4 شباب بمنطقة الشيخ زايد، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

بلاغ ضد الفنان مصطفى هريدي

الواقعة تعود إلى بلاغ تلقته مديرية أمن الجيزة يفيد بإصابة أشخاص في حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن قائد السيارة المتسببة في الحادث هو الفنان مصطفى هريدي، وتمّ ضبطه والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتبين من خلال التقرير الطبي إصابة كلًا من عبدالله محمد بكسر في الجمجمة، وعبدالله سيد بكسر في الفقرة الثالثة والرابعة «القطانية»، وبلال ماهر كسر في الحوض، وباسم أحمد بكسر في الذراع وخدوش، فيما أصيب الفنان مصطفى هريدي بعدة إصابات متفرقة في الوجه، وتمّ إجراء جراحة عاجلة له، وحالته مستقرة، وتمّ التحقيق معه في النيابة.