سقوط أمطار غزيرة على كفر الشيخ.. والعظمى تسجل 25 مئوية (صور)

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، سقوط أمطار غزيرة على جميع مراكزها ومدنها، وسجلت درجات الحرارة 25 مئوية، وسرعة الرياح 8 كيلو مترات في الساعة.

أمطار غزيرة

وحرص أهالي المحافظة على البقاء في منازلهم بسبب غزارة الأمطار، فضلاً عن ارتداء ملابس ثقيلة، كما لجأ أيضاً بعض المواطنين إلى استخدام المظلات لحمايتهم من مياه الأمطار.

ومن جانبه، أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، إضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

مواجهة تقلبات الطقس

وكلف المحافظ، مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، غرفة الأزمات والكوارث بالتعامل مع الأحداث الطارئة، وتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.