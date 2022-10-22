إنهاء خدمة 4 موظفين بـ«صحة كفر الشيخ» لتعاطيهم المواد المخدرة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إنهاء خدمة 4 موظفين من العاملين بديوان عام المديرية، وذلك لثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، بسحب بيان صادر عن المديرية.

فصل موظفين لتعاطيهم المخدرات

وكانت إدارة الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، قامت برفع مذكرة للعرض على اللواء تامر سعيد، سكرتير عام المحافظة بكفر الشيخ، عن أسباب إنهاء خدمة الموظفين الـ4 بالمديرية، وذلك بعد ثبوت تعاطيهم للمواد المخدرة.

وكشفت المذكرة المعروضة، إجراء التحاليل الطبية اللازمة للموظفين من العاملين بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ مع بداية شهر مارس الماضي، وذلك تنفيذا لحملات الكشف الطبي على العاملين بالقطاعات الحكومية المتنوعة بالدولة بهدف الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، بما جاء وفق إحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار حيال من تثبت تعاطي المواد المخدرة من العاملين في بهذا الشأن.

التحقيق مع الموظفين قبل فصلهم

كما تضمنت المذكرة أنه عقب ثبوت تعاطي عدد 4 موظفين بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أجري معهم التحقيق الإداري من خلال التحقيقات المعنية بمعرفة إدارة الشئون القانونية بالمديرية.