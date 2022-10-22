أستاذ بجامعة كفر الشيخ: البلح يساعد على زيادة حيوية الجسم

كشف الدكتور محمد المحروق أستاذ البساتين بكلية الزراعة، بجامعة كفر الشيخ، أن أشجار النخيل المتنوعة تعتبر ثروة قومية كبيرة تحتل مصر المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج البلح للمنزرع بنحو 17 مليون نخلة، والتي يستهلك منها بنسبة 70% بالسوق المحلي، ويصدر 30% من باقي كميات الإنتاج، والتي تحتل مصر المركز 11 عالمياً بالنسبة للدول المصدرة، علاوة على أن لثمار البلح فوائد عديدة منها زيادة الحيوية بالجسم.

أشهر أنواع أشجار النخيل

وأوضح «المحروق» في تصريح لـ«للوطن»، أنه يوجد 14 صنفاً من التمور ولكن المعروف والأكثر شيوعاً بينها هو بلح العجلاني، وبنت عيشة، والزغلول، والسماني، والمجدول، والبارحي، ويعتبر الزغلول، والسماني أكثر نوعين يتم زراعتهما في محافظات دمياط، وبورسعيد، والشرقية، وكفر الشيخ، والبحيرة، ومطروح، وشمال سيناء، وأسيوط، وسوهاج، وأسوان لجودة الأراضي في زراعته.

بعض فوائد ثمار البلح

كما أشار أن من بعض فوائد البلح والتي تساعد في حل بعض المشكلات لدي الأنسان هي:

- يساعد في حل مشكلات التنفس لدي الأنسان.

- يساعد في حل مشكلات السعال.

- كما يساعد بعض الكريمات التي تحتوي على بعض بذور النخيل على تأخير ظهور التجاعيد حول العينين.

- يزيد السعرات الحرارية بالجسم ونشاط الدورة الدموية.