«مياه كفر الشيخ»: رفع درجة الاستعداد بجميع مراكز المحافظة استعدادا لموسم الشتاء

وجّه اللواء مهندس حسن عبد الغنى، القائم بتسيير الأعمال بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ، بتشكيل لجنة من رؤساء القطاعات بالشركة، للمرور على جميع مراكز كفر الشيخ، وحضور اصطفاف بكل مركز، والتأكيد على جاهزية كافة المعدات والمولدات الكهربائية «الديزل»، لكل المحطات والروافع الموجودة داخل مراكز المحافظة.

جولة تفقدية في مراكز كفر الشيخ استعدادا لموسم الشتاء

وأكد «عبد الغنى»، في بيان له، أنه تمت زيارة كل من منطقة «كفر الشيخ - مركز مطوبس - مركز فوه - مركز بلطيم - مركز سيدى غازى - مركز الرياض»، والتأكيد على المناطق الساخنة، وأماكن تمركز المعدات.

محافظ كفر الشيخ يُشدد على الاستعداد لموسم الشتاء

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدّد في وقت سابق، على الجهات المعنية بضرورة أن تكون جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف في حالة تأهب واستعداد تام ومستمر، لحين انتهاء موسم الشتاء، لمواجهة أي احتمالات طارئة أثناء النوَّات الشديدة، مكلفاً بالاستمرار فى متابعة تطهير وصيانة الطلمبات، وشبكات الصرف الصحي، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة والتمركز الدائم فى الأماكن الحيوية على مستوى المحافظة.