ضبط شخص في مطروح بتهمة قتل اثنين.. أطلق النار عليهما

ضبط أحد بالأشخاص بمطروح لقيامه بإطلاق أعيرة نارية وإصابة شخصين ووفاتهما

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سيدى برانى بمديرية أمن مطروح بحدوث إطلاق أعيرة نارية بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء تواجد ( عدد 4 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم) بالإستراحة الخاصة بشقيق أحدهم، فوجئوا بدلوف (أحد الأشخاص - مقيم وادى الرمل بمطروح) حاملاً بندقية آلية وإستعلامه عن مكان تواجد "مالك الإستراحة" ولدى محاولتهم تهدئته قام بإطلاق أعيرة نارية أدت لإصابة إثنين منهم والتى أودت بحياتهما ومن بينهما " شقيق مالك الإستراحة" وبسؤال الآخران أيدا ذلك، وبسؤال مالك الإستراحة قرر بوجود خلافات بينهما لإعتقاد المتهم أنه يقوم بأعمال سحر بقصد الإضرار به .

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته السلاح النارى المستخدم (بندقية ­آلية – 2 خزينة وعدد من الطلقات النارية) .

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد قتل شقيق مالك الإستراحة إعتقاداً منه بقيامه وشقيقه بأعمال سحر لإلحاق الأذى به وقتله للآخر دون قصد حيث تصادف تواجده بالمكان، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.