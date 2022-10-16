إصابة شخصين في انقلاب موتوسيكل على طريق مطروح بسبب الأمطار

أصيب شخصان بجروح متفرقة في الجسم، اليوم، إثر انقلاب موتوسيكل على طريق «مطروح- الإسكندرية» الساحلي الدولي في الكيلو 4 اتجاه مطروح، حيث انزلق الموتوسيكل بسبب مياه الأمطار، وانتقلت على الفور الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مدير أمن مطروح، بالحادث.

واستقبل مستشفى مطروح العام، اليوم الأحد، مصابي حادث طريق مطروح، وننشر أسماء وحالات المصابين وهما: شيماء السيد الفخراني، 40 عامًا، مصابة بكدمات شديدة في الظهر وكدمات متفرقه في الجسم، وحسني الطنطاوي صديق، 52 عاما، مصاب بكدمات متفرقة في الجسم، وهما من سكان حي الزهور بمطروح.

عناية طبية للمصابين

ويجري الفريق الطبي في مستشفى مطروح العام بقسم الاستقبال والطوارئ استكمال الفحوصات الطبية للمصابين من إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية اللازمة وتقديم الخدمات الطبية العاجلة حتى التماثل للشفاء.

تأثير الأمطار على الطرق

كانت مدينة مرسى مطروح قد تعرضت لسقوط أمطار متوسطة على مختلف الأنحاء من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربًا، ما أثر على الطرق السريعة والدولية ومنها طريق مطروح- الإسكندرية.