إنشاء مجزر مدينة الحمام المطور الآلي الجديد بتكلفة 38 مليون جنيه (صور)

يسابق جهاز التعمير الزمن للانتهاء من إنشاء مجزر مدينة الحمام المطور الجديد في محافظة مطروح، بتكلفة إجمالية 38 مليون جنيه، لإنشاء مبان حديثة، وتنفيذ خطوط ذبح للمواشي الكبيرة، مثل الأبقار وأخرى للأغنام، وذلك على أحدث طرز من التكنولوجيا الحديثة، ما يساهم في تقديم خدمات للمواطنين من أبناء مركز ومدينة الحمام والقرى والنجوع التابعة لها، سواء للجزارين أو جميع المواطنين الراغبين في الذبح بشكل رسمي داخل المجزر الحديث.

تفاصيل مشروع مجرز الحمام.. 17 مليون جنيه للإنشاءات و21 للخطوط

وقال اللواء آمون مرتضى أبوعمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي، إن مشروع إنشاء مجزر مدينة الحمام يتكلف 38 مليون جنيه، منها 17 مليونا للأعمال الإنشائية، و21 مليونا لخطوط الذبح، ويشمل عنبرين للذبح، منها عنبر للمواشي الكبيرة، والثاني لذبح الأغنام والماعز فقط.

إشراف هندسي على مشروع مجزر الحمام الآلي

وأضاف رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، في تصريحات صحفية، اليوم، أن المشروع يُجرى إعداده وتنفيذه حتى تسليمه النهائي، تمهيدا لتشغيلة تحت إشراف لجنة من المهندسين من أصحاف الكفاءات في جهاز تعمير الساحل الشمالي، ومتابعة من منطقة تنفيذ برج العرب بإشراف المهندسين سامى الأنصاري وعلي عيسى ومجدي إسحاق وعمر قنديل، ومن المكتب الفنى المهندسة هيلانة صبحي والمهندسة سمر الشناوي.

«شعيب»: مجزران آليان في مطروح والحمام

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن هناك تطويرا يجرى تنفيذه ومشروعات جديدة في قطاع الطب البيطري والمجازر الآلية، منها مشروع مجزر الحمام الآلي، ومشروع آخر سيتم تنفيذه خارج نطاق مدينة مطروح، وهو مشروع متكامل يزيد عن مجزر الحمام بوجود محجر بيطري، للكشف على المواشي بجميع أنواعها، ما يسهم في تقديم خدمات متميزة للمواطنين.