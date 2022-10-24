بدء احتفالية «أسبوع الوصول الحُر» في مكتبة الإسكندرية اليوم

تحتفل مكتبة الإسكندرية بأسبوع الوصول الحُر للمرة الخامسة على التوالي، بدءًا من اليوم الاثنين وحتى الخميس المقبل، إذ يحتفل العالم بأسبوع الوصول الحُر في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر من كل عام؛ بهدف إلقاء الضوء حول ضرورة الاتجاه نحو إتاحة المعرفة عن طريق النشر المفتوح (Open Access Publishing)، حتى يتسنى للمجتمع الأكاديمي والبحثي مواصلة التعرف على الفوائد المحتملة للنشر المفتوح أو ذو الوصول الحُر، ولتشجيع المزيد من المشاركة لجعل الوصول الحُر قاعدة جديدة في البحث العلمي المنشور.

وأشار بيان صادر عن المكتبة، إلى أن الوصول الحُر للمعلومات هو قاعدة نشر تتيح الوصول المباشر والفوري والمجاني لنتائج البحوث العلمية، من مقالات وكتب ورسائل علمية وغيرها عبر الإنترنت، كما تتيح الحق في إعادة استخدامها في أبحاث جديدة.

ركن الوصول الحر في مكتبة الإسكندرية

وأكدت مكتبة الإسكندرية، أنه سيتم على هامش الاحتفالية تخصيص ركن لمعرفة المزيد عن الوصول الحُر للمعلومات في مدخل المكتبة الرئيسية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة والنصف عصرًا.

ورش عمل أسبوع الوصول الحُر في مكتبة الإسكندرية

كما سيتم عقد ورشة عمل للتعرف على كيفية إيجاد واستخدام الموارد ذات الوصول الحُر اليوم الاثنين، وتعاد يومي الثلاثاء والأربعاء المقلبين من الساعة 1.30 وحتى 3,00 مساءً بمكتبة الإسكندرية في المبني الرئيسي، المستوي الثالث السفلي – مركز تنمية المهارات البحثية والمعلوماتية.

ولفت البيان إلى تنظيم ندوة بعنوان (الوصول الحُر للمعلومات، تحرير المعرفة) في تمام الساعة العاشرة يوم الخميس المقبل، بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، والتي تضم نخبة كبيرة من أهم الناشرين وأيضًا بنك المعرفة المصري.