طلاب «مكتبة الإسكندرية» يحصدون المراكز الأولى في البطولة العربية للروبوت

تمكن طلاب «مكتبة الإسكندرية» من الفوز بالمركزين الأول والثالث في البطولة العربية للروبوت، بعد منافسة شرسة على المستويين المحلي والدولي.

وقال زياد الدين محمد، أحد الطلاب الفائزين في البطولة العربية للروبوت: «بدأنا بكورس النشاط الصيفي في علوم الذكاء الاصطناعي والإنسان الآلي في مكتبة الإسكندرية، وبعدها كان في اختيار للفريق المشارك في البطولة العربية للروبوت، وشاركنا في مسابقة على مستوى مصر تضمنت منافسة مع 120 فريقًا، والهدف كان نقل الشحنات عن طريق البحر أو البر أو الجو، وتمكنا في إنتاج مشروع يساعد في توفير الفقد من طاقة الشحنات خلال النقل».

التقييم من خلال المبادئ والقيم

وأوضح «محمد» خلال استضافته على شاشة برنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق والمذاع على فضائية «dmc»، أن المسابقة تضمنت التقييم من خلال المبادئ والقيم التي تغرسها المسابقة في نفوس المشاركين، بالإضافة للروبوت وقدرته على القيام بعدد مهمات محددة على منصة الاختبار في معدل زمني محدد والأولوية تكون للفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط.

المسابقة المصرية للروبوت

وأشار الطالب إلى أنه شارك مع فريقه في المسابقة المصرية للروبوت، وحصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية، ومنها جرى التأهيل للمشاركة في البطولة العربية للروبوت المقامة في شرم الشيخ في يوليو الماضى.

ومن جانبها، قالت الطالبة هبة الله بركات، إحدى الفائزات في البطولة العربية، إنها كانت تشارك فريقها في العمل على المشروع بشكل يومي للحفاظ على الشكل النهائي ومراجعة طريقة عمل الروبوت، لافتة إلى أن البطولة العربية شارك بها 120 فريقًا من 12 دولة، وكانت فكرة المشروع حل مشكلات نقل البضائع الخطرة في المياه بشكل آمن وبكميات أكبر وبتكلفة أقل.