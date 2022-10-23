ضبط «ميكانيكي» متهم بالاستعراض بدراجة نارية دون لوحات معدنية في الدقهلية

كشف أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر «فيس بوك»، يتضمن قيام أحد الأشخاص بحركات استعراضية بدراجة نارية دون لوحات معدنية بالدقهلية، وتمكنت من تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تحديد هوية المتهم

وبالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه، وتبين أنه ميكانيكي دراجات نارية، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والدراجة النارية المشار إليها، وبمواجهته أقر بقيامه بذلك على سبيل اللهو والاستعراض، مضيفا أن الدراجة النارية المضبوطة بحوزته ملك أحد المترددين عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.