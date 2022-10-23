الخبير الاقتصادي محمد العريان: «الفيدرالي الأمريكي» أخطأ باعتبار التضخم «مؤقت»

قال الخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمد العريان إن البنك الفيدرالي الأمريكي، أقوى البنوك المركزية حول العالم، يحاول خفض معدلات التضخم، لكنه وقع في خطأ بتصنيف التضخم باعتباره «مؤقت»، وبالتالي تأخر في رد الفعل، ويعمل حاليا على رفع سعر الفائدة بأسرع معدلات في التاريخ.

وأضاف «يتوقع البعض أن رفع الفائدة سيصل بالاقتصاد الأمريكي إلى الكساد، كما يساور بعضنا القلق حيال تقويض ذلك الأمر لأداء الأسواق المالية حول العالم»، مشيرا إلى أن بنك اليابان يعاني من مشكلات أيضا في عالم تسوده أسعار فائدة مرتفعة، ونفس الأمر ينطبق على البنك المركزي الأوروبي.

وأوضح العريان في كلمته خلال اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي، «نعاصر اقتصادا عالميا به حالة من عدم اليقين لأسباب عديدة، أبرزها فقدان العديد من الدول القدرة على النمو، ومعدلات العرض والطلب، كما يواجه النمو الاقتصادي تأثيرات معاكسة جديدة، والتطورات الجيوسياسية، ونوع جديد من العولمة».

وحذر الخبير العالمي من أن «الأسوأ لم يأت بعد»، مضيفا أن «عجز النمو في الاقتصاد العالمي هو القضية الأولى التي نواجهها الآن، والثانية هي ارتفاع التضخم، بعدما تحول من كونه ناتجا عن صدمة الأزمة الروسية الأوكرانية إلى تضخم أوسع نطاقا، ما يجبر البنوك المركزية على اتخاذ خيارات صعبة للغاية».

وأوضح العريان أن التضخم تسبب في ارتفاع حاد بقيمة الدولار، بنسبة تزيد على 20% مقابل العملات العالمية الأخرى خلال العام الحالي، ما يزيد التضخم المستورد للبلدان الأخرى، والمزيد من الضغط على العملات الأجنبية والاحتياطي النقدي لها.