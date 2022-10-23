كشف ملابسات العثور على جثة شخص في مجرى مائي بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقتل أحد الأشخاص والعثور على جثته في مجرى مائي بالإسكندرية، بعدما تبين أن المتهمين هما زوجة المجني عليه وصديقه.

كان قسم شرطة ثان العامرية تلقى بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص في مجرى مائي بدائرة القسم، وأسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي في الإسكندرية، عن تورط الزوجة وصديقه «له معلومات جنائية»، والمقيمين في دائرة مركز شرطة أبشواي بالفيوم.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين، وأقرا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات مع المجني عليه، بأن أوهمه الصديق بوجود فرصة عمل في منطقة النوبارية، ثم ساعدته الزوجة في في إقناع المجني عليه بالذهاب.

وعقب وصول المجني عليه إلى الموقع، غافله الصديق واعتدى عليه بالضرب بقطعة حجارة، ففارق الحياة، وعندها تخلص منه بإلقاء الجثمان في الترعة.