القبض على 3 أشخاص وسيدة بتهمة قتل سائق بالأسلحة البيضاء في القطامية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بإختفاء شقيقه (سائق – مقيم بدائرة القسم) من الشقة محل سكنه وتبين وجود آثار دماء وإختفاء متعلقاته الشخصية.

تتبع المتهمين

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وإستخدام أحدث التقنيات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص - وربة منزل "لها معلومات جنائية" – جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة).

القبض على المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأقروا بباختطافه والتعدى عليه بالضرب، بعدما توجهوا إلى شقته، واصطحبوه لشقة مملوكة لأحد المتهمين، وهناك تعدوا عليه بالأسلحة البيضاء، ما أدى لوفاته.

العثور على جثة المجنى عليه

وتم بإرشادهم العثور على جثة المجنى عليه داخل الشقة المُشار إليها، كما تم ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه ، وكذا عدد 3 سلاح أبيض المستخدمين فى إرتكاب الواقعة، وبإستدعاء شقيق المجنى عليه، إتهمهم بقتل شقيقه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.