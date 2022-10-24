أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 24-10-2022 في الأسواق المحلية

أسعار الفراخ البيضاء واحدة من السلع الغذائية والخدمات التي يبحث قطاع عريض من المستهلكين على متابعة سعرها بشكل يومي كونها سلعة تحظى على اهتمام كبير لاستخدامها في الكثير من الوجبات اليومية والأطعمة..

أسعار الفراح البيضاء في السوق المحلي

وبحسب عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، فإن الأسعار ارتفعت، ليسجل سعر الفراخ البيضاء اليوم الاثنين، بين 34 و36 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهملك بسعر يتراوح ما بين 40 و41 جنيهًا.

ووصل سعر الدواجن الحمراء اليوم بسعر 46 جنيها، بينما تباع سعر الدواجن الأمهات حوالي 26 جنيها، والكتكوت الساسو 3 إلى 3.25 جنيها، وسجل سعر الكيلو الفراخ البلدي نحو 49 جنيهًا.

أسعار الفراخ اليوم

واستقر سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء عند 45 جنيهًا في المحلات التجارية والتي تنوعت مشتقاتها، إذ وصل سعر الفرخة المباعة المذبوحة وزن ما بين 1000 و1350 جراما بسعر يتراوح ما بين 70 إلى 90 جنيها.

ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي بين 50 و54 جنيهًا، البانيه بين 90 و110 جنيهات، الأوراك بين 42 و47 جنيهًا، الأجنحة بين 28 و35 جنيهًا، كيلو الكبد والقوانص تراوح ما بين 45 و49 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

تراوح سعر البط المسكوفي بين 42 و49 جنيهًا، لحم البط البلدي بين 58 و60 جنيهًا، بينما تباع البط المذبوحة والمعبأة وزن 1.5 كيلو بسعر 120 جنيها، بينما وزن 2 كيلو بسعر 160 جنيها، فيما وصل سعر لحم كيلو البط الفرنساوي بين 40 و47 جنيهًا.