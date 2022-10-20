أسعار الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق بالمحافظات.. الكيلو يصل إلى 35 جنيها

أعلنت بورصة الدواجن الرئيسية، أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس، وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 35 جنيهًا، وسعر كيلو الفراخ «الساسو» 46 جنيهًا، بينما بلغ سعر الكتكوت الأبيض من 4.5 إلى 4.75 جنيه، والكتكوت «ساسو» من 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس

وقال المهندس سمير سويلم، رئيس شعبة اللحوم والدواجن والأسماك بالغرفة التجارية في الإسكندرية، إنّ أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس، متوفرة للجميع وبأسعار مناسبة للأسر.

«سويلم»: أسعار الدواجن في المتناول الطبيعي

وأضاف «سويلم» لـ«لوطن»، أن أسعار الدواجن اليوم الخميس، في المتناول الطبيعي للمواطنين، وعن شائعة استخدام الأرز كبديل للأعلاف، أكد أن كل ذلك كلام غير صحيح، فلا يمكن أن يكون بديلًا لأن الأعلاف يجري استيرادها، والأرز يجري زراعته محليًا.

وأكد رئيس شعبة اللحوم والدواجن والأسماك بالغرفة التجارية في الإسكندرية، أنه لا توجد علاقة بين الأرز والأعلاف، ولكن أسعار الدواجن ربما تزيد بشكل طفيف بالتناوب مع الأعلاف.