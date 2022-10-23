أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 23-10-2022 في الأسواق المحلية

تحركت أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في السوق المحلي، والمحلات التجارية، ووفق شعبة الدواجن بسبب انخفاض درجات الحرارة وارتفاع قيمة مداخلات قيمة الإنتاج والطاقة اللازمة لتدفئة الطيور.

أسعار الفراح البيضاء في السوق المحلي

وقال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، عبد العزيز السيد، في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، إنّ أسعار الفراخ البيضاء ارتفعت بالمزرعة تتراوح اليوم الأحد، بين 34 و36 جنيهًا للكيلو، لتباع للمستهملك بسعر يتراوح ما بين 40 و 41 جنيهًا.

بينما سجل سعر الكيلو الفراخ البلدي نحو 49 جنيهًا، بينما سعر الساسو أو الدواجن الحمراء بسعر 46 جنيها، بينما تباع سعر الدواجن الأمهات حوالي 26 جنيها، والكتكوت الساسو 3 إلى 3.25 جنيها.

أسعار الفراخ اليوم

في المحلات التجارية تنوعت مشتقات الدواجن البيضاء ليتراوح سعرها كالآتي:

الكيلو جرام من الدواجن البيضاء بسعر 45 جنيهًا.

ووصل سعر الفرخة المباعة المذبوحة وزن ما بين 1000 و1350 جراما بسعر يتراوح ما بين 70 إلى 90 جنيها.

كيلو الفراخ البلدي بين 50 و54 جنيهًا.

البانيه بين 90 و110 جنيهات.

الأوراك بين 42 و47 جنيهًا.

الأجنحة بين 28 و35 جنيهًا.

- كيلو الكبد والقوانص تراوح ما بين 45 و49 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وجاءت أسعار البط في السوق المحلي، حيث يصل سعر لحم كيلو البط الفرنساوي بين 40 و47 جنيهًا، بينما المسكوفي بين 42 و49 جنيهًا، لحم البط البلدي بين 58 و60 جنيهًا، بينما تباع البط المذبوحة والمعبأة وزن 1.5 كيلو بسعر 120 جنيها، بينما وزن 2 كيلو بسعر 160 جنيها.