أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 21-10-2022 في الأسواق المحلية

مازالت أسعار الفراخ البيضاء كما هي في الأسواق، وحافظت على استقرارها لأكثر من أسبوع على التوالي، وذلك وفق الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

وقال «عبدالعزيز»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار الفراخ البيضاء بالمزرعة تتراوح اليوم، بين 32 و33 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البيضاء

ويصل سعر كيلو الدواجن البيضاء للمستهلك بالأسواق بين 37 و38 جنيهًا.

ويتراوح متوسط سعر كرتونة البيض بين 70 و80 جنيهًا بالمزرعة، ويصل للمستهلك بمتوسط 85 جنيهًا.

أسعار الفراخ في الأسواق

وجاءت أسعار الدواجن في الأسواق والمحال التجارية اليوم الجمعة الموافق 21 أكتوبر كما يلي:

وصل سعر شاورما الدجاج إلى 110 جنيهات.

برجر دجاج بسعر يصل إلى 100 جنيه.

فراخ شيش بسعر يصل إلى 119 جنيها.

وصل سعر كفتة فراخ إلى 94 جنيها.

صدور فراخ بالعظم بسعر يصل إلى 95 جنيها.

وسعر البانيه فريش يصل إلى 100 جنيه.

وصل سعر الكيلو من أوراك فراخ تندوري اليوم إلى 51 جنيها.

وصل سعر الفرخة الكاملة المتبلة إلى 65 جنيها.

وصل سعر دبابيس دجاج متبلة بسعر يصل إلى 60 جنيها.

وصل سعر أجنحة دجاج تندوري إلى 35 جنيها.

وصل سعر دجاج اسكالوب بالبقسماط إلى 108 جنيها اليوم.

- بلغ كيلو الأوراك بين 39 و40 جنيهًا.

- استقر كيلو الأجنحة بين 25 و30 جنيهًا.

- كيلو الكبد والقوانص بلغ اليوم 35 و40 جنيهًا.

أسعار البط

ترواح سعر كيلو البط الفرنساوي بين 32 و37 جنيهًا.

تراوح سعر لحم البط المسكوفي بين 44 و48 جنيهًا.

ترواح سعر البط البلدي بين 58 و62 جنيهًا.