أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 22-10-2022 في الأسواق المحلية

يزداد البحث عن أسعار الفراخ البيضاء اليوم ومشتقاتها في الأسواق المختلفة، لاستخدامها في العديد من الوجبات مثل الشاورما والبانيه والنجرسكو، واهتمام الناس بتناول صدور الدواجن نظرًا لاحتوائها على كمية قليلة من الدهون.

وقال ئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، عبدالعزيز السيد، في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، إنّ أسعار الفراخ البيضاء بالمزرعة تتراوح اليوم السبت، بين 32 و33 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ اليوم

ويصل سعر الدواجن في بعض المناطق إلى 45 جنيهًا في الأسواق.

تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 35 و37 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو من الفراخ الساسو بين 43 و46 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الفراخ البلدي بين 50 و54 جنيهًا.

- تراوح كيلو أمهات الدواجن البيضاء بين 24 و26 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو من البانيه بين 82 و100 جنيه.

- بلغ كيلو الأوراك بين 39 و40 جنيهًا.

- استقر كيلو الأجنحة بين 25 و30 جنيهًا.

- كيلو الكبد والقوانص بلغ اليوم 35 و40 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

- تراوح سعر كتكوت البط من النوع الفرنساوي بين 6.50 و7.50 جنيه.

- تراوح سعر كتكوت البط من النوع المسكوفي بين 14 و15 جنيهًا.

- تراوح سعر لحم كيلو البط الفرنساوي بين 30 و37 جنيهًا.

- تراوح سعر لحم البط من النوع المسكوفي بين 47 و48 جنيهًا.

- تراوح سعر لحم البط البلدي بين 58 و60 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

كما بلغ سعر الكتكوت الرومي الأسمر اليوم في الأسواق بين 16.50 و17 جنيهًا.

وتراوح سعر الكتكوت الرومي عمر شهر اليوم السبت بين 16 و16.50 جنيه.