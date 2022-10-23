«الداخلية»: تنفيذ 86 ألف حكم وضبط 358 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات موسعة من خلال جميع مديريات الأمن، أسفرت عن ضبط 165 قطعة سلاح ناري، و358 قضية مخدرات وتنفيذ 86386 حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

ضبط 165 قطعة سلاح ناري

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها عن ضبط 165 قطعة سلاح ناري بحوزة 139 متهما، وضبط 261 قطعة سلاح أبيض.

كما تمكنت الحملات من تنفيذ 86386 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 2 تشكيل عصابي ضما 4 متهمين ارتكبوا 7 حوادث متنوعة، وضبط 358 قضية مواد مخدرة بإجمالي 404 متهمين، وضبط 48 متهما في قضايا أخرى.

وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 263 دراجة نارية مخالفة، كما تم ضبط 21235 مخالفة مرورية متنوعة.

فحص 46 من سائقي السيارات

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 46 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 4 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.