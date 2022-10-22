الداخلية: ضبط 1673 قضية تموينية متنوعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة، لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 1673 قضية تموينية متنوعة.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار، بقصد رفعها.

أبرز النتائج

ضبط قضية حجب سلع استراتيجية بمضبوطات «4.956 طن "سكر حر - مشروبات سريعة التحضير"»، و«485» قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية وكذا «703» قضية فى مجال مخالفات المخابز، وكذا ضبط «27» قضية إستيلاء على السلع المدعومة.

ضبط «المدير المسئول عن مخزن تابع لمصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص» بمحافظة القاهرة، وبحوزته كمية قدرها «14.5 طن "دقيق أبيض عينى"- 16.74 طن "سكر حر- زيت طعام- مسلى"» بدون بيانات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط «قائد سيارة حال سيره بمحافظة الشرقية» ، محملة بكمية قدرها «5.9 طن "أسمدة زراعية مدعمة"» تم تجميعها للإتجار بها بالسوق مستولياً على فارق السعر المدعم السوداء.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط «16» قضية بمضبوطات بلغت «197.560 طن "أرز شعير"».

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد «4» قضايا بمضبوطات بلغت «109 قطعة " 11 قطعة صوتية – 24 قطع ضوئية – 74 قطعة ملصق"».

الغش والتدليس على جمهور المستهلكين

ضبط «3 أطنان أسماك مدخنة "رنجة"» دون بيانات، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة «مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأسماك المدخنة» بمحافظة الشرقية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب «السجائر»، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، والمهربة جمركيا «مجهولة المصدر»، عن ضبط «41» قضية بإجمالى مضبوطات بلغت «26200 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع».