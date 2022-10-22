جهود الداخلية خلال أسبوع: ضبط متهمين أضاعوا مليارات الجنيهات على الدولة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الحملات الأمنية المكثفة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.. وأسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال الأمن العام

استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط - بورسعيد - الدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، وأسفرت عن ضبط 111 متهما، بحوزتهم 30 قطعة سلاح ناري وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و43 قطعة سلاح أبيض.

ضبط 55 قضية إتجار بالمواد المخدرة.

تنفيذ 6600 حكم قضائى متنوع.

ضبط 575 قضية متنوعة.

في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن ضبط 754 عنصر آخر بنطاق مديريات أمن الجيزة، أسيوط، الغربية، الدقهلية، السويس، كفر الشيخ، دمياط، الشرقية، القليوبية، قنا، جنوب سيناء، الأقصر، البحر الأحمر، الإسكندرية، بورسعيد، المنيا، سوهاج، الوادى الجديد، المنوفية، أسوان، الإسماعيلية، الفيوم، مطروح، البحيرة، بنى سويف، بحوزتهم 302 قطعة سلاح ناري- عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة.

في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة:

ضبط 862 قطعة سلاح ناري، أبرزها 67 بندقية آلية ورشاش و113 بندقية مششخنة وغير مششخنة، 51 مسدسا، 630 فردا محليا، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و85 خزينة.

ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية: ضُبط بداخلها 11 فردًا محليا و11 مسدسا و15 مسدس صوت وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وأدوات وأجزاء التصنيع، وضبط 1660 قطعة سلاح أبيض.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

ضبط 9 تشكيلات عصابية ضمت 33 متهما اعترفوا بإرتكاب 17 حادث سرقة متنوع.

ضبط 51 قضية أحداث.

ضبط 2940 قضية مرافق عامة.

إعادة 38 سيارات مُبلغ بسرقتها.

كشف غموض 87 حادثا متنوعا، أبرزها (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 119 متهما.

في مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ 474590 حكما قضائيا، وذلك على النحو التالي:

1812 حكم جناية.

178996 حكم حبس.

228907 حكم غرامة.

64875 مخالفة.

في مجال الأمن الإقتصادي

القضايا التموينية: ضبط 29 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 5803 إسطوانة بوتاجاز، تقدر قيمة الغاز المدعم بـ783 ألفا و405 جنيهات.

ضبط 23 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 1217385 لترا.

ضبط 11 ألفا و300 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 3297٫921 طن عيني ومستندي، أبرزها ضبط 393 قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمي، بمضبوطات بلغت 1677,489 طن - 419453 ألف عبوة غذائية متنوعة – 3514 قطعة، وكذا ضبط 69 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت 95٫614 طن "سكر" و16362عبوة "زيت طعام".

ضبط 5055 قضية مخالفات المخابز، بمضبوطات بلغت 198,370 طن دقيق بلدي "مستندي"، و18,130 طن دقيق بلدي عيني و3000 رغيف بلدي مدعم و656 بطاقة تموينية ذكية وماكينة صرف خبز.

ضبط 116 قضية فى مجال التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب، بمضبوطات بلغت 1280,488 طن أرز شعير.

ضبط 4 قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية، بمضبوطات بلغت 39,060 طن و7 أطنان دقيق أبيض "عينى" و79500 عبوة سجائر.

ضبط 130 قضية استيلاء على السلع المدعومة، بمضبوطات أبرزها (3 أطنان قمح و104,514 طن "سكر ، أسمدة" مدعمة - 16362عبوة.

ضبط قضيتين فى مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء، بمضبوطات بلغت 8 أطنان أسمنت و8 أطنان حديد تسليح.

ضبط 2880 قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية، بمضبوطات بلغت 207,200 طن دقيق أبيض "عينى" و457,415 طن سلع غذائية متنوعة و72005 عبوة و15000 متر أسلاك كابل و13196 قطعة و400 لتر زيوت سيارات.

ضبط 240 قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر، بمضبوطات بلغت 93184 عبوة "سجائر" و498 عبوة معسل.

قضايا التيار الكهربائى:

ضبط 88 ألفا و233 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 80,233,340 مليون جنيه.

قضايا التهرب الضريبي

ضبط 2480 قضية فى مجال التهرب الضريبي: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين)، بمبالغ مالية قيمتها 4 مليارات و346 ألفا و70 جنيها قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها.. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها.. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 11 مليونا و951 ألفا و833 جنيها.

قضايا الأموال العامة

ضبط 49 قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها 140 مليونا و830 ألفا و179 جنيها، أبرزها:

ضبط 30 قضية فى مجال الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة (عملات محلية وأجنبية، بما يعادل 45 مليونا و705 جنيهات و179 جنيها.

قضايا النقل والمواصلات:

ضبط 1731 قضية متنوعة، أبرزها جرائم سرقات عامة وحيازة مواد مخدرة.

ضبط تشكيل عصابى، ضم متهمين اثنين لارتكابهما واقعة إختلاس.

قضايا المصنفات:

ضبط 451 قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى:

293 قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات (تم خلالها ضبط وإتخاذ الإجراءات القانونية قبل عدد من المقاهى والكافيتريات تقوم بعرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق الشاشات وعرض قنوات فضائية مشفرة بدون تعاقد تجارى ومحال "بلاى ستيشن" تقوم بإستخدام إسطوانات مقلدة ومنسوخة بدون ترخيص).

ضبط 158 قضية فى مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 643050، تمثلت فى مطبوعات تجارية "إستيكرات" للعديد من المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل والأسمدة الزراعية وكتب دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

قضايا البيئة والمسطحات المائية:

ضبط 643 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة.

ضبط 1693 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و993 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف، و168 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و179 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، وكذا تأمين 1155 لنش سياحى.

فى مجال مكافحة المخدرات

تم ضبط 2336 قضية إتجار بالمواد المخدرة بإجمالى 2633 متهما.

كمية من مخدر البانجو، وزنت 7257,981 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت 4168,207 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين، وزنت 124,479 كيلو جرام.

كمية من مخدر الإستروكس، وزنت 80,694 كيلو جرام.

كمية من مخدر الآيس "الشابو"، وزنت 30,367 كيلو جرام.

كمية من مخدر الأفيون، وزنت 19,588 كيلو جرام.

كمية من مخدر الفودو، وزنت 4٫140 كيلو جرام.

كمية من بذور القنب "البانجو"، وزنت 2٫500 كيلو جرام.

25900 قرص مؤثر مخدر.

11276 قرص ترامادول مخدر.

1129 قرص كبتاجون مخدر.

251 قرص إكستاسى مخدر.

ضبط قضيتين غسل أموال بلغ الإجمالي قرابة 50 مليونا و200 ألف جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة.

ضبط 6 مراكز غير مرخصين لعلاج الإدمان.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بنحو 345 مليون جنيه.

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط 123 قضية بإجمالى 120 متهما، بمضبوطات بلغت 13 طنا و820 كيلو جرام.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط 649810 مخالفة مرورية متنوعة.

ضبط 238948 مخالفة تجاوز السرعات المقررة.

فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية، تم رفع 316 سيارة و53 دراجة نارية.

فى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية، تم ضبط 7805 مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتى:

المرور على 142 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ812 من سائقى حافلات المدارس، وتبين إيجابية نتائج سائقين منهم.

فحص 584 مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية، وتبين عدم مطابقة 22 مركبة لشروط الصلاحية الفنية.

إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ3932 من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 218 سائقا منهم.

كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن ضبط الآتى:

فى مجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالفة:

ضبط 911 مخالفة أجهزة صوتية

ضبط 1239 مخالفة الأجهزة الضوئية.

ضبط 2772 مخالفة زجاج ملون بدون تصريح.

ضبط 3038 مخالفة ملصقات.

ضبط 33 محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية".

ضبط 205 أجهزة صوتية.

ضبط 203 أجهزة ضوئية.

ضبط 1012 ملصقات مخالفة.

فى مجال أمن الموانئ

ضبط 19 قضية تهريب بضائع - مستحضرات تجميل - مكملات غذائية، وكذا 50 قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية و جنحة مرورية.

فى مجال الأمن السياحى

ضبط 1046 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها مخالفات شركات سياحية وحيازة آثار وحفر وتنقيب عن آثار.. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.