الداخلية: ضبط شخص ينتحل صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من صاحب شركة مقيم بمحافظة القاهرة، بتلقيه اتصالاً هاتفياً من رقم هاتف محمول لأحد الأشخاص ادعى أنه ضابط شرطة، وطلب منه مقابلته بصورة شخصية؛ لإنهاء بعض المُشكلات المُتعلقة بالشركة المملوكة له، إلا أنه شك في صحة الاتصال، ما دعاه إلى الإبلاغ عن الواقعة.

التأكد من صحة البلاغ

وبإجراء التحريات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة جرى التأكد من صحة البلاغ، كما أمكن تحديد المُستخدم الفعلي للهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، وتبين أنه أحد المُتعاملين مع الشركة الخاصة بالمُبلغ شخص له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة القاهرة.

ويقوم المذكور بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال انتحال الصفة والإدعاء بأن لديه نفوذاً وعلاقات بالمسئولين؛ ما يمكنه من إنهاء بعض المشاكل المُتعلقة بالشركة المملوكة للمُبلغ -على خلاف الحقيقة- كما أضافت التحريات السابقة تحصله على مبلغ مالي من الشاكي بدعوى إنهاء بعض المشاكل المالية المتعلقة بشركة المُبلغ لدى إحدى الجهات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.