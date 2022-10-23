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مدبولي: معدل البطالة كان سيصل إلى 15% لولا المشروعات القومية

كتب:

محمد عزالدين
11:53 ص | الأحد 23 أكتوبر 2022
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نسبة البطالة في مصر كانت ستصل إلى 15.4% لولا المشروعات القومية العملاقة، مضيفا في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي «لنا أن نتخيل كيف كان حال مصر سيكون، معدل البطالة كان سيصل إلى 15.4%، بدلا من 7.3%، كان هذا هو واقع الاقتصاد المصري لو لم تنفذ هذه المشروعات».

واستعرض مدبولي شكل الاقتصاد المصري إذا لم تتدخل الدولة بزيادة الاستثمارات العامة، وتنفيذ المشروعات القومية لدفع عجلة الاقتصاد، واستمرت على المسار المتبع خلال أعوام 2010-2011 و2014 و2015.

وأضاف أن الدولة وضعت سيناريو متوقع للنمو الاقتصادي في حال عدم التدخل ومسار الاقتصادي الفعلي، مشيرا إلى أن «معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي كان سيبقى بالسالب، لأننا كنا سنعاني من تبعات الإصلاح الاقتصادي، وأزمة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، فكان الاقتصاد المصري دائما بالسالب في دولة تنمو كل سنة 2 مليون نسمة»

 

 

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