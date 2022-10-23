ضبط 27 قضية اتجار بالمخدرات.. وتنفيذ 7418 حكما متنوعا خلال 24 ساعة

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، خلال الـ24 ساعة الماضية، استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

حملات أمنية لضبط تجار المخدرات

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 27 قضية اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 32 متهما لـ7 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7418 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 12 قطعة سلاح ناري وأبيض، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.