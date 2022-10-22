حبس عاطلين لاتهامهما بالاتجار في المخدرات بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق في القليوبية، بحبس عاطلين بتهمة الاتجار في المخدرات بدائرة قسم شبرا الخيمة وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير حولها.

كانت أجهزة امن القليوبية قد تمكنت من ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة لممارستهما نشاطا إجراميا بالاتجار في المواد المخدرة.

ضبط كمية من المخدرات مع عاطلين بشبرا الخيمة

وضبط بحوزة المتهمين، 4 فرش من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصه وتحريزه.

تفاصيل ضبط عاطلين بحوزتهما مخدرات بشبرا الخيمة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية يفيد ورود معلومات سرية بقيام عاطلين باتخاذ دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة لممارسة نشاطهم الإجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تمكن رجال مكافحة المخدرات بالقليوبية من ضبط كل من «أ م س» 23 سنة عاطل و«س ص س» 25 سنة عاطل مقيمان دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وبحوزتهما 4 فرش من مخدر الحشيش ومبلغ مالي و2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الآثمة، والهاتفين المحمول للتواصل مع عملائهما.

وأوضح أحمد عبد السلام المحامي بالقليوبية لـ«الوطن»، أن عقوبة حيازة المخدرات والإتجار فيها تتراوح مابين السجن المشدد والإعدام بجانب الغرامة التي تتراوح مابين 100 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه مع مصادرة المضبوطات وفق قانون العقوبات.