سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 24-10-2022 في مصر

البروتين أحد الأطعمة التي تساعد في بناء الجسم، لهذا يحرص قطاع عريض على متابعة أسعار اللحوم بجميع أنواعها، وكذلك سعر كرتونة البيض، الذي سجل اليوم الإثنين استقرارا في السوق المحلي.

وأرجع الخبراء استقرار سعر كرتونة البيض اليوم، إلى توافر المعروض بالتزامن مع عودة المدارس، ونرصد في التقرير التالي، سعر طبق البيض في الأسواق المحلية، والمحلات التجارية الكبرى.

سعر كرتونة البيض في الأسواق

سجل طبق البيض الأحمر من 70 حتى 73 جنيهًا في بعض المناطق، وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم بين 73 و75 جنيهًا في السوق المحلي، وتُباع الـ20 بيضة بلدي في الأسواق المحلية بسعر يتراوح بين 60 إلى 65 جنيها.

أسعار البيض في المحال التجارية

وتُباع البيضة اليوم بسعر يتراوح بين 3.60 جنيه و3.90 جنيه في المحلات التجارية الكبرى، بينما يصل سعرها في بعض المناطق الشعبية وتجار الجملة إلى 2.35 و2.60 جنيه، ويطرح طبق البيض الأحمر المكون من 30 بيضة بين 85 إلى 105 جنيهات.

وتطرح كرتونة البيض الأبيض بسعر يتراوح بين 85 إلى 100 جنيه، حسب التغليف والشركة المنتجة، فيما يُباع طبق البيض المكون من 10 بيضات أورجانيك مختومة بسعر 70 جنيهًا، وأخيرا سجل سعر كرتونة البيض الأبيض العادي المكونة من 10 بيضات بمتوسط سعر يصل إلى 39 جنيهًا للمستهلك.