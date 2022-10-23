سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 23-10-2022 في مصر

استقر سعر كرتونة البيض في السوق المحلي في بداية اليوم الأحد الموافق 23 أكتوبر الجاري، بسبب توافر المعروض، وذلك بالتزامن مع عودة المدارس، حيث تعتبر من أهم الأطعمة التي تتواجد على موائد الإفطار.

ونرصد في التقرير التالي، سعر طبق البيض في الأسواق المحلية، والمحلات التجارية الكبري.

سعر كرتونة البيض في الأسواق

في السوق المحلي استقر سعر كرتونة البيض في الأسواق، حيث سجلت كالآتي:

وصل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم ما بين 73 و75 جنيهًا.

سجل طبق البيض الأحمر من 70 إلى 73 جنيهًا في بعض المناطق.

بينما يباع الـ 20 بيضة بلدي في الأسواق المحلية ما بين 60 إلى 65 جنيها.

أسعار البيض في المحال التجارية

أما في المحلات التجارية الكبري، فتباع البيضة بين 3.60 جنيه و3.90 جنيه، بينما يصل سعرها في بعض المناطق الشعبية وتجار الجملة إلى 2.35 و2.60 جنيه.

بيع طبق البيض الأحمر المكون من 30 بيضة بين 85 إلى 105 جنيهات.

كرتونة البيض الأبيض ما بين 85 إلى 100 جنيه، حسب التغليف والشركة المنتجة.

يباع طبق البيض المكون من 10 بيضات أورجانيك مختومة بسعر 70 جنيهًا.

بينما جاء سعر كرتونة البيض الأبيض العادي المكونة من 10 بيضات بمتوسط سعر يصل إلى 39 جنيهًا.