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نائب رئيس شعبة البيض: تكلفة الطبق 70 جنيها ونطالب بتطبيق معادلة سعرية

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الوطن
10:38 م | الجمعة 21 أكتوبر 2022
تكلفة طبق البيض وصلت إلى 70 جنيها

تكلفة طبق البيض وصلت إلى 70 جنيها

أكد المهندس أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، أن حل أزمة بيض المائدة يتمثل في تطبيق معادلة سعرية أسوة ببعض منتجات الألبان لتحقيق توازن بين سعر المنتَج والتكلفة، مؤكداً أن تكلفة طبق البيض وصلت إلى 70 جنيهاً وأكثر نتيجة لعدم توافر الخامات التى كانت سبباً في انسحاب عدد من المستثمرين من القطاع.

وأكد «نبيل» أن «الخامات الموجودة غير كافية ولا نعلم ماذا سيحدث فى الفترة القادمة».

وطالب عمر بدر، مُربِّي دواجن، بضرورة العمل على تنظيم الصناعة وتسعير الدواجن بشكل عادل، لأنهم يتعرضون لخسائر مستمرة نتيجة لعشوائية التسعير التي يتحكم بها السمسار، مؤكداً تعرُّضهم لخسائر في الكيلو الواحد تصل إلى 5 جنيهات نتيجة لتدني سعر البيع إلى 33 جنيهاً في حين وصلت التكلفة إلى 37 جنيهاً.

وأضاف «عمر» أن الفيروسات بدأت في الانتشار نتيجة دخول فصل الشتاء، وهو الأمر الذي يعرّض المربين لخسائر كثيرة بسبب زيادة الأمراض والنافق.

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