ضبط 1980 مخالفة في المترو والسكة الحديد.. و14 ألف قضية سرقة كهرباء

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 1980 قضية في مجال مكافحة الظواهر السلبية في مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات.

قضايا سرقة التيار الكهربائي

كما أسفرت جهود الحملات عن ضبط 13 ألفا و835 قضية سرقة كهرباء، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 427 قضية في عدّة مجالات، أبرزها «الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب».

ضبط 64 قضية متنوعة

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 64 قضية متنوعة، وضبط مخالفات «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، ومخالفات مباني، ومحلات دون ترخيص»، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.