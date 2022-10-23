مشروع أخضر.. مهندس يستخدم المبيدات النباتية بدلا من الكيماوية الضارة

مشروع أخضر جديد يشارك في العديد من المسابقات وينافس المشاريع الخضراء الأخرى التي تهدف إلى مواجهة التغيرات المناخية بأفضل الحلول للقضاء على التلوث البيئي والحفاظ على صحة الإنسان، وذلك من خلال المشاركة في مؤتمر المناخ COP 27 المقرر انعقاده في السادس من نوفمبر المقبل وحتى الثامن عشر من الشهر نفسه بمدينة شرم الشيخ.

الغرض من مشروع «المكافحة الآمنة»

وعن مشروعه، قال أحمد صلاح الدين، الباحث بمعهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية، إن فكرة مشروع «المكافحة الآمنة» جاءت إليه منذ 5 سنوات، والغرض منه استخدام المستخلصات النباتية والفرمونات في مكافحة الآفات التي تصيب المحاصيل الحقلية.

أهداف المشروع

وأضاف صلاح الدين، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المشروع لم ينفذ بعد لأنه بحاجة إلى الدعم المادي لتوفير الأجهزة المستخدمة وإنشاء المصنع الذي سيبدأ فيه التنفيذ الفعلي للمشروع، موضحًا أن المشروع يهدف إلى تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الباحث بمعهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية، أن مشروع «المكافحة الآمنة» يعمل على تقليل استخدام المبيدات الكيميائية في مكافحة الآفات الزراعية التي تسبب أمراضا كثيرة للإنسان مثل: السرطان بالإضافة إلى تلوث البيئة.

وأوضح صلاح الدين، أن تقليل استخدام المبيدات الكيميائية سيقضي على رفض الدول الأخرى دخول شاحنات التصدير المحملة بالفاكهة والخضروات، مما يؤدي إلى زيادة الاقتصاد القومي للدولة.

وأضاف الباحث بمعهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية، أن المستخلصات النباتية آمنة على صحة الإنسان والحيوان وليس لها تأثير سلبي على البيئة، بالإضافة إلى مكافحة الآفات.

وتابع صلاح الدين أن المستخلصات تعمل أيضًا على تغذية النباتات ما يزيد إنتاجية الفدان من المحاصيل، مضيفا أن الفيرمونات تقوم برصد ومراقبة تعداد الآفات مما يسهل عملية المكافحة.

المسابقات المشارك بها مشروع «المكافحة الآمنة»

ولفت الباحث بمعهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية، إلى أن مشروع «المكافحة الآمنة» تم اختياره من مشروع تنمية وتطوير TWT من برنامج حاضنة الأعمال لتقنيات البيئة النظيفة والخضراء في صعيد مصر، بالإضافة إلى اختيار المشروع من أفضل المشاريع لحلول التغيرات المناخية من قبل مبادرة مهندسون مصر ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 2022 والحصول على حاضنة.

وتم اختيار مشروع «المكافحة الآمنة» من ضمن أفضل المشاريع في معسكر التغير المناخي cop 27 الذي تنفذه الوكالة الأمريكية للتنمية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة التعاون الدولي 2022 والحصول على حاضنة للمشروع والشهادة.