طلاب المرحلة الجامعية الأولى في بنها يشاركون ببحوث للحفاظ على البيئة

شهد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، فعاليات المؤتمر الطلابي الأول للعلوم الإنسانية، تحت عنوان «دور العلوم الإنسانية فى الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية»، لليوم الثاني على هامش المؤتمر السنوي الأول للدراسات العليا في العلوم الإنسانية.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية في الجامعة، وعدد من عمداء الكليات، والأمناء المساعدين، وطلاب الجامعة المشاركين بأبحاث في المؤتمر.

مشروعات طلاب المرحلة الجامعية ببنها

واستمع رئيس الجامعة ومرافقوه، خلال تفقدهم مشروعات طلاب المراحل الجامعية الاولى المشاركين في المؤتمر، إلى شرح من مشرفي المشروعات من الطلاب وأشاد رئيس الجامعة بمشروعات طلاب جامعة بنها، مؤكدًا دعمه واهتمامه بتطوير هذه الابتكارات وتوظيفها في المشروعات بما يتماشى مع احتياجات المجتمع.

وأضاف أنّ الجامعة أنشأت مركزا لرعاية الموهوبين يستهدف اكتشاف الموهوبين والعمل على توفير بيئة مُحفزة للموهوبين والمبدعين والنوابغ، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالموهوبين ورعايته.

مشاركة الطلاب في مؤتمر العلوم الإنسانية

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، إن مشاركة الطلاب في المؤتمر الأول للعلوم الإنسانية يأتي لتعزيز المشاركة الطلابية في التنمية المجتمعية، والمساهمة في بناء الإنسان والمجتمع، من أجل التوعية والتعريف بالمشروعات القومية، والتي تقوم بها الدولة المصرية في المجالات كافة.

وأكد الدكتور تامر سمير، أنّ مشاركة الطلاب في المؤتمر يسهم في تطوير العملية التعليمية بالجامعة، إذ شارك طلاب من كليات التربية النوعية، والحقوق والتجارة، والآداب، مشيرًا إلى أنّه تم تكريم الطلاب المشاركين في المؤتمر وفي ختام الموتمر قدم فريق الموسيقى، والكورال، وفرقة الفنون الشعبية بجامعة بنها فقرات فنية وغنائية.