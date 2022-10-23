«الداخلية»: استخراج 8399 بطاقة رقم قومي للمواطنين في 11 محافظة

الداخلية ترسل قوافل لتقديم الخدمات للمواطنيين وتستخرج 8399 بطاقة رقم قومي بالمحافظات

وفى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر، واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومى و المُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات القاهرة و الجيزة و الإسكندرية و المنوفية والغربية و القليوبية و قنا و كفر الشيخ و الأقصر و المنيا و سوهاج.

و أسفرت قوافل الداخلية عن إستخراج 8399 بطاقة رقم قومى و20765 مصدراً مميكناً.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بمحافظات القاهرة – الجيزة – الإسكندرية - القليوبية – قنا – كفر الشيخ – الأقصر – المنيا، فقد تقرر إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها.. إعتباراً من يوم 22/10/2022.

وإستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، فقد واصل مركز إتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، 15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء ، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، حيث أسفرت عن إستخراج وتوصيل 385 بطاقة رقم قومى و 483 مصدراً مميكناً.

كما تم إيفاد مأموريات لعدد11 حالات إنسانية من المرضى وكبار السن وذوى الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

كما واصل مركز إصدار القطاع إيفاد مأموريات فنية و قانونية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادى الرياضية ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لـ 281 مواطن.

كما قام مركز إصدار القطاع بمحافظة المنوفية بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات فنية و قانونية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات بمراكز وقرى الشهداء و شبين الكوم وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم إستخراج وتجديد 193 بطاقة رقم قومى.

بالإضافة إلى مواصلة إدارة خدمة المواطنين بالقطاع إستقبال الحالات الإنسانية بمنافذ المواقع الجغرافية المخصصة لـ "كبار السن وذو الهمم والحالات الإنسانية" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة.. حيث تم إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لـ 244 مواطن.

وقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.