مصرع طالب أثناء عودته من المدرسة في المنوفية.. سقط من جرار زراعي

شهدت قرية فيشا الكبرى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مصرع طالب سقط من أعلى جرار زراعي؛ كان متشبثا به أثناء عودته من المدرسة، وجرى نقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياته، ولكنه توفى، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة، وتم تشيع الجثمان إلى مثواه الأخير.

وكيل وزارة التعليم بالمنوفية: نشعر بالحزن لوفاة الطالب

وأكد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن الطالب يدعى أحمد مسعود شلبي، بالصف الأول الإعدادي بمدرسة الشهيد عماد عدلى بفيشا الكبرى، وتوفي بعد رحيله من المدرسة بعد الانتهاء اليوم الدراسي في حادث حيث سقط من جرار زراعي كان يحاول التشبث فيه فسقط على الأرض وتوفى أثناء محاولة إنقاذه.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جميع العاملين في المديرية يشعرون بالحزن على وفاة الطالب لأنه كان طالباً متميزًا، مقدمًا تعازيه لأسرة الطالب والمدرسين وطلاب المدرسة.

إخطار إلى مدير أمن المنوفية بمصرع الطالب

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بمصرع طالب بالصف الأول الإعدادي أسفل عجلات جرار زراعي، أثناء عودته من المدرسة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.