الداخلية تواجه حجب السلع وتضبط 1483 قضية متنوعة

واصلت وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق والتصدي لحجب السلع الغذائية، وضبطت 1483 قضية تموينية متنوعة من بينها قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر والاستيلاء على السلع المدعومة.

وزارة الداخلية تواصل حماية المستهلكين

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها، أنها مستمرة في حماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، وخاصةً السلع الغذائية، عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، ما أسفر عن ضبط 1483 قضية تموينية متنوعة.

أهم القضايا المضبوطة

وتم ضبط 418 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات (88,052 طن سكر – مسلى - لحوم - أعلاف – أسمدة - منظفات صناعية – 300 عبوة زيت طعام – 18620 عبوة سجائر).

كما تم ضبط 720 قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن (5 قضايا دقيق بلدى مدعم «مستندي» – 53 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 64 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 9 قضايا توقف عن الإنتاج – 589 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (1,050 طن دقيق بلدى مدعم «مستندى» – 10 أرغفة بلدي مدعم).

وأيضا تم ضبط 11 قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (9,450 طن دقيق بلدي عيني - 3,950 طن سكر – أسمدة مُدعمة – 240 عبوة زيت تمويني – 13 أسطوانة بوتاجاز بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالي (102,502 طن «مستندي – عيني») عبارة عن (1,050 طن دقيق بلدي «مستندي» – 9,450 طن دقيق بلدي – 3,950 «سكر – أسمدة مدعمة» – 88,052 طن «سكر – مسلى - لحوم - أعلاف – أسمدة - منظفات صناعية» - 13 أسطوانة بوتاجاز – 240 عبوة زيت تمويني – 300 عبوة زيت طعام – 18620 عبوة سجائر – 10 رغيف بلدي مدعم)

وتم ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة ، وبحوزته كمية قدرها 48 طنًا (مكرونة – سكر حر – ملح طعام) معبأة داخل شكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.