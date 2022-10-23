جمارك نويبع تحبط محاولة تهريب تمثال أثري وكمية من العملات المعدنية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدى الشعراوي مدير عام الجمرك من ضبط تمثال أثري وكمية من العملات المعدنية الأثرية بالمخالفة لأحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاتة بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 والذي ينص علي منع تداول وبيع المقتنيات التراثية والثقافية والتراثية بطرق غير مشروعة وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

فبناءا على مذكرة اشتباه مشتركة مقدمة من إدارة جمرك الصادر وإدارة مكافحة التهريب وإدارة الأمن الجمركى بالتنسيق مع قسم البحث الجنائى بميناء نويبع مفادها اعتزام السائق م . س أردنى الجنسية تهريب ممنوعات مجرم حيازتها وعملات أثرية بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٧ داخل جسم السيارة

قيادته رقم ٦٠/٦٤٩٨٣ أردن والمحمل عليها مشمول البيان الجمركي رقم ١٠٦٨٥ ك ط لسنة ٢٠٢٢ صادر نهائى جمرك بدر الجاف والمشمول عبارة عن رمان طازج حال سفرة إلى خارج البلاد عبر ميناء نويبع البحري متجها الى ميناء العقبة الأردني

وبالعرض على محمد الجميعى مدير المركز اللوجيستيى والقائم بأعمال مدير الجمرك بالإنابة قام بتشكيل لجنة جمركية من أحمد دياب مدير ادارة مجمع الصادر وأحمد عميرة مدير التعريفة وكل من مصطفى الجالى ، مأمور الحركة ؛ مصطفى فهمى ، شاهين كمال ، احمد سعيد مأمورى حركة الصادر بحضور السيد أبوخضير الزينى مدير إدارة مكافحة التهريب وأسامه ابو سعد مأمور الأمن الجمركى وعلى صالح مأمور ادارة التفتيش العام بجمارك سيناء وأحمد سلام مدير المكتب الفنى بجمارك نويبع لتحقيق الإخبارية فتبين ، وجود تمثال قديم بحجم 15سم و 1752 قطعة عملة معدنية قديمة متنوعة ومختلفة الأحجام والأشكال يشتبه فى أثريتها مخباة فى أماكن سرية بطريقة يصعب الوصول إليها داخل التابلوه أسفل كابينه السائق .

وتم عرض المضبوطات على لجنة مفتشى آثار جنوب سيناء فأفادت بأن المضبوطات هى عبارة عن عملات معدنية نادرة الوجود ولايقدر بثمن وترجع للعصور الإسلاميه والرومانية والبيزنطية واغن التمثال أثرى ويرجع للعصر البيزنطي وأوصت بايداع المضبوطات بأحد المتاحف الأثرية نظرا لقيمتها الأثرية الكبيرة والتاريخية والفنية .

قرر حمدى الشعراوى مدير عام جمارك نويبع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٢ وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة وإحالة المتهم إلى النيابة العامه لاتخاذ شئونها وحرر المحضر محمد عبد القوى مدير الشئون القانونية بجمارك نويبع .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك ومحمد حنفى مستشار رئيس المصلحة لقطاع المنطقة الجمركية الشرقية وسلمى سالم سالمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركى بكافة صوره وأشكاله .