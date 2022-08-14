جمارك نويبع تحبط محاولتي تهريب عدد من الهواتف المحمولة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع، برئاسة حمدي الشعراوي مدير عام الجمرك، من إحباط محاولتي تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2022 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ضبط 16 هاتف محمول ماركات وألوان مختلفة مخبأة داخل لفائف من القماش

في المحاولة الأولى وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب والبضائع والسيارات القادمة من ميناء العقبة الأردنى تم ضبط 16 هاتف محمول ماركات وألوان مختلفة مخبأة داخل لفائف من القماش ومغلفة بلاصق وأكياس بلاستيك داخل طرود الأمتعة الشخصية للراكب «م . ا . ع» مصرى الجنسية القادم من ميناء العقبة الأردني.

ضبط 9 هواتف محمولة ماركة آيفون 13 بروماكس

كما تم ضبط 9 هواتف محمولة ماركة آيفون 13 بروماكس 256 جيجابايت ألوان مختلفة داخل السيارة رقم 4765/2431 فارغة قادمة من الأردن قيادة السائق «ا . ا ع» مصرى الجنسية خبأها داخل كابينة السيارة بتجويف أسفل سرير السائق بطريقة يصعب الوصول إليها.

وتم الضبط بلجنة جمركية برئاسة محمود حمزة مدير جمرك نويبع، وفايز عبدالحميد مدير إدارة تفتيش الركاب، ومحمود مصطفى والحسيني رياض والسيد حسن مأمورى تفتيش الركاب بحضور محمد السعيد حجازى مدير إدارة المكافحة ومحمد سيد الأهل بالأمن الجمركي، وبلغ التعويض الجمركي المستحق 183 ألفا و688 جنيها.

قرر حمدى الشعراوي، مدير عام جمارك نويبع، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي وحررهما محمود عبدالستار ومحمود بسيوني بالشؤون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد حنفي مستشار رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.